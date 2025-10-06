Soft trekking sull' Etna e cucina outdoor in bivacco

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per sabato 11 ottobre 2025 – Un percorso affascinante e vario, tra natura, condivisione e un’esperienza di cucina outdoor immersi nell’atmosfera unica dell’autunno sullEtna.  Il sentiero di Monte Nero degli Zappini, tracciato nel 1991 poco dopo l’istituzione del Parco, è uno dei più antichi e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soft - trekking

Soft trekking sull'Etna: Piano Vetore dal tramonto alle perseidi

Etna: escursioni per conoscere il misterioso vulcano - Le sue frequenti eruzioni, nel corso del tempo, hanno modificato (a volte anche profondamente) il paesaggio circostante. Scrive esquire.com

Tra funghi, trekking e antiche colate: l'incanto di una domenica sull'Etna - Nei boschi in cerca di porcini o in quota sulla mountain bike in tanti hanno scelto di trascorrere il primo giorno di settembre sul vulcano ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Soft Trekking Sull Etna