Soft trekking sull' Etna e cucina outdoor in bivacco
Per sabato 11 ottobre 2025 – Un percorso affascinante e vario, tra natura, condivisione e un’esperienza di cucina outdoor immersi nell’atmosfera unica dell’autunno sull’Etna. Il sentiero di Monte Nero degli Zappini, tracciato nel 1991 poco dopo l’istituzione del Parco, è uno dei più antichi e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Soft trekking sull'Etna: Piano Vetore dal tramonto alle perseidi
SOFT TREKKING - 21 settembre 2025 Tra sentieri vista mare e borghi da cartolina Da Santa Margherita Ligure a Portofino, lungo la splendida Passeggiata dei Baci! Grazie di a tutti i partecipanti, alla nostra accompagnatrice e al nostro autista Sc
Etna: escursioni per conoscere il misterioso vulcano - Le sue frequenti eruzioni, nel corso del tempo, hanno modificato (a volte anche profondamente) il paesaggio circostante. Scrive esquire.com
Tra funghi, trekking e antiche colate: l'incanto di una domenica sull'Etna - Nei boschi in cerca di porcini o in quota sulla mountain bike in tanti hanno scelto di trascorrere il primo giorno di settembre sul vulcano ... Lo riporta rainews.it