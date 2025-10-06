Soddisfatto il tecnico biancoblù | Molta intensità nonostante le tante assenze bene così Caja | Grande cuore dei ragazzi La visita speciale del ct Banchi

Se nelle condizioni della Fortitudo, con già 3 infortunati a inizio anno (tutti nel reparto lunghi) e una sorta maledizione che penzola come una spada di Damocle, il quintetto produce 89 punti di valutazione sui 98 totali c’è da considerarla una vittoria doppia. E a celebrarla è infatti coach Attilio Caja, che non fa segreto della sua soddisfazione. "Faccio i complimenti ai ragazzi – dice il tecnico – che hanno giocato di grande cuore e intensità e considerando le assenze è un valore aggiunto. Eravamo corti e abbiamo giocato in 7, con Guaiana che si è sacrificato in un ruolo di non pertinenza. Ma siamo stati bravi a controllare la partita finché non sono subentrati i problemi di falli e alcune situazioni che ci hanno penalizzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

