Arezzo, 6 ottobre 2025 – Secondo appuntamento del ciclo di conferenze sulle famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo, organizzato dalla Società storica. Del nuovo incontro sarà protagonista il medievista francese Jean Pierre Delumeau che, martedì 7 ottobre, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, parlerà di “notabili e nobili del contado aretino dal secolo X al primo periodo comunale”. Curato da Luca Berti e da Gian Paolo Scharf, il ciclo di conferenze si propone di fare un ritratto di quello che fu per secoli il ceto dirigente aretino e di delineare la storia di alcuni fra i più importanti gruppi agnatizi del nostro territorio, i loro rapporti con gli altri soggetti politici ed in particolare con il Comune cittadino, il loro radicamento territoriale, le divisioni e gli scontri di questa aristocrazia militarizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società storica aretina, protagonista il medievista francese Jean Pierre Delumeau