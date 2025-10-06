Società Italiana di Psichiatria Sociale | sul gioco d' azzardo è efficace la prevenzione attiva e multilivello

Durante il congresso della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS), tenutosi il 3 ottobre a Firenze, il tema del gioco d'azzardo è stato al centro di un confronto che ha messo in evidenza l'importanza della prevenzione e della salvaguardia della salute mentale, superando l'approccio puramente proibizionistico che ha caratterizzato le politiche italiane dell'ultimo decennio. Il prof. Andrea Fiorillo, segretario della SIPS, ha ricordato che “sia fondamentale mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione”. Anche il prof. Giuseppe Brugnoli, segretario della Società, ha ribadito come “la prevenzione e l'informazione rappresentano strumenti imprescindibili per contenere i rischi legati all'azzardo patologico”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

