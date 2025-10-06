Social solo dopo i 15 anni il Disegno di legge ottiene l’ok del Garante dell’Infanzia Stop a baby influencer Genitori imparate a dire no

Il disegno di legge in discussione all’VIII Commissione del Senato introduce una novità rilevante: l’accesso ai social network e alle piattaforme di condivisione video verrebbe consentito solo ai minori che abbiano compiuto 15 anni. Una misura che si inserisce nel filone delle legislazioni restrittive già adottate in altri Paesi, come l’Australia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stretta sui baby influencer, niente social fino ai 14 o 15 anni e stop sponsorizzazioni fino a 18 - Stop agli account social, esistenti o nuovi che siano, per chi ha meno di 14 o 15 anni (sulla soglia si è alla limatura finale), pena sanzioni alle piattaforme da parte del Garante ... Da ilmattino.it

Rivoluzione social: stop fino ai 15 anni - Il Parlamento accelera sull’approvazione di una legge bipartisan, sostenuta da Fratelli d’Italia e Partito Democratico, per regolamentare l’attività dei ... Da ilfattovesuviano.it