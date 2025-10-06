Social e baby influencer | svolta bipartisan?

Nel cuore di Montecitorio, un disegno di legge bipartisan promette di rivoluzionare il rapporto tra minori e social media. Presentato da Fratelli d'Italia e sostenuto anche dal Partito Democratico e dai suoi alleati, il provvedimento mira a porre fine al fenomeno dei baby influencer, vietando l'accesso ai social fino all'adolescenza e impedendo sponsorizzazioni fino ai 18 anni. Una convergenza politica rara, che nasce da una consapevolezza condivisa: l'infanzia non può essere monetizzata.

