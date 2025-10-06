Soccorsi quattro escursionisti campani bloccati sulla Maiella
Tempo di lettura: 2 minuti Quattro giovani escursionisti campani sono stati soccorsi e recuperati ieri sera nel corso di un intervento congiunto del Soccorso alpino speleologico Abruzzo in sinergia con l’Aeronautica Militare: i quattro erano rimasti bloccati in quota, nei pressi del rifugio Manzini, a circa 2.400 metri di altitudine sulla Maiella in provincia di Chieti. Il gruppo, salito nella giornata di ieri verso la vetta del Monte Amaro, aveva deciso di sostare per la notte al rifugio dopo che uno dei componenti, una donna, aveva riportato una lussazione al ginocchio. Ieri mattina, durante il tentativo di discesa, le difficili condizioni meteo e la neve hanno costretto i quattro – bagnati e infreddoliti – a rientrare al Manzini, da dove hanno chiesto aiuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: soccorsi - quattro
