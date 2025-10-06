Soccorsi quattro escursionisti campani bloccati sulla Maiella

Anteprima24.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro giovani escursionisti campani sono stati soccorsi e recuperati ieri sera nel corso di un intervento congiunto del Soccorso alpino speleologico Abruzzo in sinergia con l’Aeronautica Militare: i quattro erano rimasti bloccati in quota, nei pressi del rifugio Manzini, a circa 2.400 metri di altitudine sulla Maiella in provincia di Chieti. Il gruppo, salito nella giornata di ieri verso la vetta del Monte Amaro, aveva deciso di sostare per la notte al rifugio dopo che uno dei componenti, una donna, aveva riportato una lussazione al ginocchio. Ieri mattina, durante il tentativo di discesa, le difficili condizioni meteo e la neve hanno costretto i quattro – bagnati e infreddoliti – a rientrare al Manzini, da dove hanno chiesto aiuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

soccorsi quattro escursionisti campani bloccati sulla maiella

© Anteprima24.it - Soccorsi quattro escursionisti campani bloccati sulla Maiella

In questa notizia si parla di: soccorsi - quattro

Incendio in ditta a Settimo Milanese, soccorsi quattro operai

Novate, quattro anziani in difficoltà soccorsi dalla PL

soccorsi quattro escursionisti campaniEscursionisti bloccati sulla Maiella: salvati dal Soccorso Alpino e dall’Aeronautica - Quattro campani, sorpresi da neve e maltempo nei pressi del rifugio Manzini, tratti in salvo dopo ore di paura ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Soccorsi Quattro Escursionisti Campani