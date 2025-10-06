Soccorritori volontari con la Croce Viola Cesate ecco come fare

Diventare soccorritori volontari e mettersi al servizio della comunità: è l’opportunità che Croce Viola Cesate presenterà in una serata informativa aperta a tutti. L’incontro è in programma venerdì 17 ottobre alle 21 nell’aula magna dell’oratorio San Francesco a Cesate. Soccorritori con la Croce viola di Cesate, al via il corso Durante la serata saranno illustrate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

