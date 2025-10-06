Smartphone in classe l’allarme di Valditara | le bocciature triplicano tra chi usa i social dal 6,4 al 16.9% Il 25% dei ragazzi è dipendente e il rapporto con i genitori peggiora drasticamente

I numeri parlano chiaro: l'utilizzo dei social media durante la pre-adolescenza ha un impatto drammatico sul rendimento scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Divieto smartphone in classe, ecco i modi in cui si potrà eludere: dalle barrette di cioccolato travestite da smartphone ai tutorial YT per aggirare i blocchi delle custodie magnetiche

Scuola superiore senza smartphone in classe: la circolare ministeriale impone il divieto in orario scolastico, regole e sanzioni aggiornate, poche eccezioni. Come succederà da settembre?

Stop agli smartphone in classe, Schettini: “La responsabilità del controllo viene scaricata sempre sugli insegnanti, ma non siamo cani da guardia”

Stop ai cellulari in classe, Valditara ribadisce: "Disintossicazione necessaria, studiare con lo smartphone peggiora l'apprendimento. Danni per su memoria, attenzione e socialità dei ragazzi"

Intervento a Umbria TV della Dott.ssa Elena Arestia, Consigliera dell'Ordine degli Psicologi e Referente del Gruppo di Lavoro di Psicologia Scolastica. Tema: *scuola e divieto di smartphone in classe*. Hanno partecipato al dibattito il dirigente scolastico prof.

Valditara: “Ho chiesto a Giorgetti più soldi per stipendi e welfare per i docenti”, Renzi: “Noi ci stiamo, il ministro dell’Economia che farà?” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dialogato con Matteo Renzi durante la manifestazione alla Stazione Leopolda di Firenze, affrontando temi cruciali per il mondo della sc ... Secondo orizzontescuola.it

Diario cartaceo e divieto di smartphone, Valditara prepara la svolta al rientro in classe - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha firmato una circolare con la quale vieta l'utilizzo degli smartphone in classe alle scuole elementari e medie. Da ilgiornale.it