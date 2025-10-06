Smart fortwo retrofit elettrico anche per i 14enni

La citycar rinasce in versione elettrica grazie al progetto firmato Newtron. Classificata come ciclomotore, può essere guidata a partire dai 14 anni. L'intervento di conversione elettrica parte da una base di 11.500 euro, mentre per l'acquisto di un veicolo già trasformato il prezzo di partenza è di 21.490 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

