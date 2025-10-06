Smart fortwo retrofit elettrico anche per i 14enni
La citycar rinasce in versione elettrica grazie al progetto firmato Newtron. Classificata come ciclomotore, può essere guidata a partire dai 14 anni. L'intervento di conversione elettrica parte da una base di 11.500 euro, mentre per l'acquisto di un veicolo già trasformato il prezzo di partenza è di 21.490 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: smart - fortwo
Smart EQ Fortwo 2020 | Com’è & Come Va - La versione in prova è la Smart EQ ForTwo che mantiene le misure che già conosciamo, ovvero 1,66 m di larghezza, e 1,55 m di altezza, ma che aumenta di 16 cm in lunghezza arrivando quindi a 2,69 metri ... Scrive motorionline.com
Tutta nuova e solo elettrica - Perché il posto della Smart per antonomasia, la fortwo, non l'ha preso nessuno. Da quattroruote.it