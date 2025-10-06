Smaltimento illecito 370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia | 32enne arrestato maxi sequestro

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, nel corso di un’ispezione finalizzata ad accertare la regolarità delle spedizioni transfrontaliere, hanno sottoposto a controllo un carico di rottami ferrosi, prodotti da una società di Caivano (NA), destinati a un’acciaieria turca, quale materiale per la fusione in altoforno, a mezzo nave. Nell’ambito dell’attività ispettiva, i militari, con il supporto di personale dell’Arpa Campania, accertavano che i suddetti rottami, frammisti a rifiuti solidi urbani e rifiuti pericolosi (filtri olio, parti di batterie esauste, legno, gomma, poliuretano, schede elettroniche, parti meccaniche di veicoli non bonificati, parti di biciclette, elementi combusti, elementi metallici ossidati, pneumatici, telai di biciclette, imballaggi metallici contenenti residui di oli eo grasso, cavi elettrici), erano accompagnati da falsa documentazione attestante inesistenti attività di trattamentorecupero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Smaltimento illecito, 370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia: 32enne arrestato, maxi sequestro

