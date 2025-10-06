Slovacchia Calzona spera ancora di recuperare Lobotka | faremo tutto il possibile per renderlo disponibile

Stan Lobotka è uscito dolorante verso la fine del primo tempo di Napoli-Genoa a causa di un problema muscolare (l’ennesimo in casa azzurra) che lo ha costretto ad accasciarsi a terra e poi a chiedere il cambio verso la panchina di Antonio Conte. Al momento, non è ancora dato sapersi qual è l’entità dell’infortunio accusato dal centrocampista slovacco. Quest’ultimo effettuerà tutti gli esami di rito nelle prossime ore, e poi valuterà se unirsi alla nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Irlanda del Nord e Lussemburgo (10 e 13 ottobre). Il Ct della Slovacchia, Francesco Calzona, sembrerebbe non volvervi rinunciare, qualora ovviamente non emergeranno gravi criticità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

