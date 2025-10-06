skate e la libertà di esprimersi attraverso una tavola

Spesso, quando facciamo sport ci poniamo degli obiettivi. Correre dieci o venti chilometri nel più breve tempo possibile, vincere un campionato, saltare più in alto o più in lungo dei nostri avversari, sono tutte motivazioni che ci spingono a dare il meglio in quello che facciamo e ci portano a percorrere il famoso miglio extra che possa farci emergere dalla massa. Nello skate, la nostra unica motivazione è quella di esprimere quello che siamo attraverso i nostri trick. Poco importa se siamo alle prime armi e proviamo mille volte prima di ottenere un ollie decente o se cadiamo ottocento volte nel tentativo di eseguire un 50-50 giù da una ringhiera lunga quindici metri, il risultato finale sarà sempre quella personale soddisfazione del sentire la tavola muoversi fluida, come un’estensione del nostro corpo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

