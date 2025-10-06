Sipari d’autunno
Acli Arte e Spettacolo Padova, organizza una nuova rassegna di spettacoli in collaborazione con TEM - Teatro Excelsior Mortise, con la Direzione artistica di Anna-Rita Di Muro.Sipari d'autunno ha in cartellone quattro appuntamenti a partire dal 25 ottobre, per concludere il 29 novembre.Programma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
26^ Edizione - Sipario d'Autunno Sabato 18 ottobre 2025 - MISSIA I FASIOI Sabato 25 ottobre 2025 - LE PROMESSE SPOSE Sabato 8 novembre 2025 - DE 'STA POITICA…SE MORE! Sabato 15 novembre 2025 - ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRO