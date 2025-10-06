Tutti pazzi per i Labubu in perfetto stile Sinner: il gadget è subito diventato virale e adesso è caccia all’oggetto da collezione. Che i bambini siano completamente pazzi di Jannik Sinner non è più solo una supposizione, ma un dato di fatto. Ovunque vada, ci sono sempre frotte e frotte di piccini che muoiono dalla voglia di conoscerlo, di scattare una foto insieme a lui e di strappargli, magari, un autografo. Oppure, perché no, un gadget da custodire gelosamente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A Shanghai, però, i ruoli si sono invertiti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sinner versione Labubu: è questo il gadget più cool del momento