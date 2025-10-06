Sinner torna a casa dopo l’infortunio | come sta davvero e cosa farà adesso
Jannik Sinner è rientrato a Montecarlo dopo il ritiro al terzo turno dell’ATP 1000 di Shanghai contro Tallon Griekspoor. Per fortuna, le ultime notizie sulle sue condizioni sono rassicuranti: secondo quanto riportato da Supertennis, il canale ufficiale della FIT, l’azzurro ha lasciato la Cina in mattinata e ha solo bisogno di qualche giorno di riposo per recuperare dai crampi che lo hanno costretto a fermarsi. Un piccolo stop, quindi, ma nulla che possa compromettere il suo finale di stagione. Dopo settimane intense e un calendario serrato, il corpo ha semplicemente chiesto una pausa. Un torneo sotto il sole e lo smog. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
