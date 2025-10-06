Sinner si ritira Djokovic vomita altri svengono | è polemica per le condizioni di Shanghai Lo sfogo di Rune | Volete che un qualcuno muoia in campo?

Il Rolex Shanghai Masters 2025 si sta trasformando in una prova di sopravvivenza più che in un torneo di tennis. Il caldo opprimente (temperature costantemente sopra i 30 gradi) e soprattutto un’umidità che supera l’ 80% stanno mettendo in ginocchio i giocatori. Novak Djokovic, pur vincendo in tre set contro Yannick Hanfmann, è stato costretto a vomitare in campo. “Di mattina, col sole, è anche peggio. È così per tutti, ma è brutale quando hai l’80% di umidità giorno dopo giorno”, ha spiegato il serbo dopo il match durato quasi tre ore. “È dura soprattutto per chi gioca al mattino perché il sole peggiora tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

