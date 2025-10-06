Il Rolex Shanghai Masters 2025 si sta trasformando in una prova di sopravvivenza più che in un torneo di tennis. Il caldo opprimente (temperature costantemente sopra i 30 gradi) e soprattutto un’umidità che supera l’ 80% stanno mettendo in ginocchio i giocatori. Novak Djokovic, pur vincendo in tre set contro Yannick Hanfmann, è stato costretto a vomitare in campo. “Di mattina, col sole, è anche peggio. È così per tutti, ma è brutale quando hai l’80% di umidità giorno dopo giorno”, ha spiegato il serbo dopo il match durato quasi tre ore. “È dura soprattutto per chi gioca al mattino perché il sole peggiora tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner si ritira, Djokovic vomita, altri svengono: è polemica per le condizioni di Shanghai. Lo sfogo di Rune: “Volete che un qualcuno muoia in campo?”