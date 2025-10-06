Sinner sfiancato dalle condizioni impossibili di Shanghai | Volete che un tennista muoia in campo?

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è ritirato nel torneo di Shanghai a causa dei crampi. Le particolari condizioni del torneo di Shanghai stanno rendendo difficile la vita ai tennisti. L'allarme di Rune: "Volete che un tennista muoia in campo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

