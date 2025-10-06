Sinner Rune Djokovic sfiniti a Shanghai | il tennis dei guadagni ai limiti della resistenza
«Non è sicuramente questo il modo in cui vuoi vincere. Condizioni brutali qui a Shanghai per tutta la settimana». Lo dice Tallon Griekspoor alla Reuters, che alla fine ha trovato la sua prima vittoria contro Jannik Sinner dopo sei sconfitte consecutive, approfittando però di un ritiro dovuto a crampi dell’altoatesino. Non era una sconfitta tecnica, ma fisica. E quel che accade a Shanghai in questi giorni è una fotografia impietosa di quanto il tennis stia pagando il conto della stagione più lunga e intensa degli ultimi anni. Il caldo opprimente. Temperature vicine ai 36-37 gradi, umidità oltre l’80% e tassi di inquinamento segnati come “malsani”: un mix letale per il corpo dei giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
