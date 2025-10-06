Sinner non si deve fermare anzi deve andare in campo il più possibile | il commento di Bertolucci dopo il ritiro per crampi Come sta l’azzurro e il suo programma

A distanza di un giorno dal ritiro contro Tallon Griekspoor, a tenere in apprensione tifosi e appassionati sono le condizioni fisiche di Jannik Sinner. L’altoatesino è uscito dal campo in preda ai crampi nel terzo set del match contro l’olandese nel terzo turno del Masters 1000 a Shanghai, in condizioni climatiche insostenibili, con temperature altissime e tasso d’umidità intorno al 90%. “Nessun allarme”, scrive Supertennis, canale televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). Intanto a parlare di quanto accaduto all’altoatesino è stato l’ex tennista e oggi commentatore televisivo Paolo Bertolucci a Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

