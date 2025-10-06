Sinner non ha un piano B | la clamorosa rivelazione viaggia tra i tifosi

L’allenatore di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, chiude ogni spiraglio: ecco cosa accadrà nel futuro dell’attuale numero 2 del circuito mondiale. Sul futuro del team di Jannik Sinner continua ad essere un enorme punto interrogativo. Il numero 2 del mondo ha sistemato il comparto fisioterapista-preparatore atletico, ma non è dato ancora sapere se intenda assoldare un altro coach o meno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Darren Cahill alla fine rimarrà al suo fianco, nonostante avesse detto che a fine 2025 sarebbe andato via. Non gli garantirà più, tuttavia, il supporto costante che gli sta assicurando adesso: continuerà a seguirlo, ad allenarlo, ma non sarà presente, per intenderci, a tutti i tornei ai quali deciderà di presenziare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner non ha un piano B: la clamorosa rivelazione viaggia tra i tifosi

Come sta Sinner e quando tornerà in campo: il virus, i crampi, Alcaraz che lo spinge al limite - Dai crampi si recupera con il riposo, e ora che il distacco da Carlitos è aumentato di 950 punti (i 1000 che difendeva a Shanghai meno i 50 che ha guadagnato fermandosi al terzo turno) la programmazio ... Secondo msn.com

Tennis: Sinner in semifinale a Pechino, Musetti si ritira - Mentre Lorenzo Musetti, l'altro azzurro ancora in gara nel torneo cinese, si ferma ai quarti e perde punti in vista delle Finals di Torino, costretto al ritiro contro l'americano Learner Tien per il ... Da ansa.it