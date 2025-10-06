Sinner nessuna relazione | la smentita arriva dalla Cina che ribaltone
Durante un’intervista in Cina, Jannik Sinner ribalta le aspettative. La smentita arriva con il sorriso e lascia tutti di stucco: ecco la sua versione. Jannik Sinner non ama le mezze misure. Il griglio non esiste e per lui è sempre o tutto bianco, o tutto nero. Lo è stato anche in questo caso, a giudicare dalla risposta spiazzante che l’azzurro ha dato durante un’intervista rilasciata in Cina. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un’altra reazione che, ne siamo certi, è destinata a diventare virale, non fosse altro per il modo in cui ha detto quello che pensava e per l’intensità che ci ha messo nel ribadire il proprio punto di vista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: sinner - nessuna
Jannik Sinner raggiunge la sua terza finale consecutiva all’ATP 500 di Pechino, superando Alex De Minaur. Problemi di stomaco superati: “Nessuna preoccupazione, domani sarò pronto”. ? Vai su Facebook
Nessuna antipatia tra #Federer e #Sinner. La mancata partecipazione di Jannik alla Laver Cup è puramente una questione economica. Non si sono messi d'accordo per l'ingaggio, insomma. In futuro, chissà #tennis - X Vai su X
Sinner, con Laila Hasanovic è ufficiale: il gesto che conferma la relazione - Nell'era digitale basta un dettaglio, anche un solo follow su Instagram, per accendere (o confermare) un gossip. Come scrive adnkronos.com