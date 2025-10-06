Sinner dramma a Shangai | esce portato a spalla per i crampi si temono lesioni E Alcaraz si allontana

Per Jannik Sinner la domenica a Shanghai è stata più dura del previsto. Il fuoriclasse azzurro è costretto a ritirarsi contro Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 cinese: dopo aver vinto il primo set al tie-break e aver ceduto nel secondo, l’azzurro alza bandiera bianca all’inizio del terzo parziale a causa dei cramp i. Si ferma qui, dopo oltre due ore e mezza, la rincorsa del numero 2 alla difesa del titolo: ora l’obiettivo del finale di stagione restano le Atp Finals di Torino. Sinner out a Shangai, Alcaraz si allontana. Il primo set si gioca on serve, con scambi rapidi. Da una parte e dall’altra, i turni di battuta sono solidi: Sinner fatica un po’ in risposta e si arriva al 6-6 e al tie-break. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner, dramma a Shangai: esce portato a spalla per i crampi, si temono lesioni. E Alcaraz si allontana

Sinner, infortunio e dramma: Shanghai finisce zoppicando tra le lacrime - Non poteva avere esito peggiore la gara di Jannik Sinner a Shanghai, fermato da un infortunio al ginocchio durante il terzo set del match contro Tallon Griekspoor. Si legge su tuttosport.com

