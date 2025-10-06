Sinner dice addio all’obiettivo numero 1? Il distacco da Alcaraz dopo il ritiro a Shanghai e la nuova classifica Atp
I crampi fermano Jannik Sinner, costringendo l’azzurro al ritiro nel match contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai. Per il numero 2 al mondo – campione in carica nel torneo cinese – un brutto stop nella rincorsa alla prima posizione della classifica Atp persa nella finale degli Us Open a favore di Carlos Alcaraz. Il ritorno in vetta per la stagione 2025 sembra quanto mai complesso, se non impossibile. Partiamo da un dato: con il ritiro maturato a Shanghai, Sinner chiuderà il torneo con 10mila punti nel ranking, mentre Alcaraz (che non è in tabellone) ne perderà 200, quelli ottenuti nell’edizione 2024 del Masters 1000 cinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sinner - dice
“Mi chiedete di Sinner…”. Presa alla sprovvista, Federica Pellegrini dice delle cose e gela tutti in conferenza stampa
Proposta fuori dal normale: Sinner dice subito di sì | Il titolo degli US Open passa in secondo piano
Sinner ha in testa solo una cosa, lo dice a Cincinnati: “Devo farlo per essere un giocatore migliore”
Per Sinner parla lo sguardo: la prima reazione al delirio di Zverev dice tutto Vai su Facebook
Per #Sinner parla lo sguardo: la prima reazione al delirio di #Zverev dice tutto - X Vai su X