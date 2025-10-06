Sinner come cambia il ranking Atp dopo il ritiro a Shanghai
Il ritiro durante il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai costa caro a Jannik Sinner. L’azzurro, costretto alla resa per crampi nel match contro Tallon Griekspoor nei primi game del terzo e decisivo set, era infatti campione in carica sul cemento cinese, pertanto avrebbe dovuto difendere 1.000 punti nel ranking. In virtù del risultato di quest’anno, ne perde dunque ben 950, scivolando a 1.340 lunghezze da Carlos Alcaraz, sempre più numero uno del mondo. Impossibile il sorpasso già a Vienna, che avrebbe dovuto vincere assieme a Shanghai per tornare leader della classifica. Virtualmente chiusa la questione per fine anno, con lo spagnolo ormai quasi certo di andare in vacanza in testa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sinner - cambia
Jannik Sinner, la spilletta del privilegio: perché cambia tutto
Wimbledon, Sinner "scappa" da Alcaraz: ecco come cambia la classifica Atp
Wimbledon, come cambia la classifica Atp dopo la vittoria di Sinner
Jannik Sinner out a Shanghai: cosa cambia nella lotta al numero 1 con Carlos Alcaraz. Il tennista italiano con il ritiro perde i punti del successo dell'anno scorso in Cina https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/102235/jannik-sinner-out-a-shang - X Vai su X
Sinner fuori a Shanghai: cosa cambia per la classifica Atp e la corsa al numero 1 Vai su Facebook
Sinner numero 1 del ranking ATP, come cambia la classifica dopo Shanghai: ora si fa durissima - Il ritiro nel torneo di Shanghai riduce le possibilità di Sinner di tornare numero 1 della classifica ATP a fine stagione ... fanpage.it scrive
Sinner dice addio all’obiettivo numero 1? Il distacco da Alcaraz dopo il ritiro a Shanghai e la nuova classifica Atp - I crampi fermano Jannik Sinner, costringendo l’azzurro al ritiro nel match contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai. Lo riporta ilfattoquotidiano.it