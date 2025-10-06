Sinner come cambia il ranking Atp dopo il ritiro a Shanghai

Il ritiro durante il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai costa caro a Jannik Sinner. L’azzurro, costretto alla resa per crampi nel match contro Tallon Griekspoor nei primi game del terzo e decisivo set, era infatti campione in carica sul cemento cinese, pertanto avrebbe dovuto difendere 1.000 punti nel ranking. In virtù del risultato di quest’anno, ne perde dunque ben 950, scivolando a 1.340 lunghezze da Carlos Alcaraz, sempre più numero uno del mondo. Impossibile il sorpasso già a Vienna, che avrebbe dovuto vincere assieme a Shanghai per tornare leader della classifica. Virtualmente chiusa la questione per fine anno, con lo spagnolo ormai quasi certo di andare in vacanza in testa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

