Svolta storica per il tennis maschile: il nuovo sistema consente ai giocatori di attingere da un’altra fonte di guadagno. Pioggia di milioni per Sinner. Solo i bene informati ne sono a conoscenza, ma c’è una regola, nel tennis, che è cambiata di recente e che ha portato con sé una vera e propria rivoluzione. L’Atp – l’associazione del tennisti – ha infatti introdotto nei tornei Masters 1000 un innovativo sistema di profit sharing, che consente ai giocatori di guadagnare non solo dai tradizionali montepremi, ma anche da una quota diretta dei profitti generati dai tornei stessi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sinner asso piglia tutto: altri milioni piovuti dal cielo