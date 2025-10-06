Sinner adesso i ritiri sono tanti Troppo stress nel tennis di oggi?

Sta diventando uno sport impietoso, il tennis. E se in un torneo giocato a 30 gradi con l’80-90 % di umidità come a Shanghai i ritiri si susseguono e pure Jannik Sinner deve alzare bandiera bianca, allora vuol dire che si sta chiedendo troppo a questi eroi. Che poi eroi mitologici non sono e nemmeno macchine, anche se per Sinner questo aggettivo viene usato spesso soprattutto per la sua capacità di programmare tutto e di migliorare il suo tennis. Ritiri, malesseri in campo, impossibilità di finire le partite. C’è un limite e se si supera ecco un’immagine brutta per quanto cruda, Sinner che non riesce a stare in piedi, si appoggia alla racchetta come un anziano fa come un bastone. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner, adesso i ritiri sono tanti Troppo stress nel tennis di oggi?

In questa notizia si parla di: sinner - adesso

Alcaraz adesso è un caso: la stoccata di Toni Nadal, "perché ha perso con Sinner"

Sinner, adesso o mai più: si torna al punto di partenza

Kyrgios attacca Musetti e Medvedev dopo un video innocuo: “Scandaloso dire Sinner proprio adesso”

Sinner-Altmaier 6-3, 6-3: buona la prima per Jannik che vince in due set e avanza a Shanghai. Adesso c'è Griekspoor Vai su Facebook

Che effetto farà a Jannik Sinner non essere più il n. 1 del mondo? Questo effetto (conferenza post finale): "Una cosa nuova è che ora non sono più il numero 1, quindi ora cambiano le cose: adesso è diverso, si va a caccia" - X Vai su X

Sinner campione fragile? Spossatezza, vertigini, crampi: tutti i ritiri e gli infortuni di Jannik in carriera - I crampi hanno costretto l’azzurro ad abbandonare il match contro Griekspoor nel Masters 1000 di Shangai: sono sette i forfait in carriera. Segnala msn.com

Sinner perché si è ritirato al torneo di Shanghai: non riusciva a camminare. L'infortunio che preoccupa, come cambia ora il ranking e la sfida con Alcaraz - Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di tennis a Shanghai. Scrive leggo.it