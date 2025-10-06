Simone Barotti saluta Dario il levriero compagno di vita
Un dolore intimo scuote il mondo di Simone Barotti: è morto Dario, il whippet che per diciassette anni gli è stato accanto. Compagno inseparabile e presenza familiare, il suo addio segna una cesura profonda nella vita del cantautore romano. Un legame in musica La storia condivisa tra Simone Barotti e Dario aveva già trovato una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
