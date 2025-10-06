Sigonella – La Sfida il documentario a 40 anni dal dirottamento dell’Achille Lauro tra tensioni internazionali e sfide diplomatiche

Diretto da Flavia Triggiani e Marina Loi, porta sullo schermo il momento di crisi internazionale tra ricostruzioni visive e testimonianze dirette. 🔗 Leggi su Wired.it

Sigonella – La Sfida il documentario a 40 anni dal dirottamento dell'Achille Lauro tra tensioni internazionali e sfide diplomatiche

Sigonella - La Sfida, il racconto del sequestro della Achille Lauro: «Si può trattare con i terroristi quando in ballo c’è la vita di tanti ostaggi?»

Sigonella - La Sfida, il racconto del sequestro della Achille Lauro: «Si può trattare con i terroristi quando in ballo c'è la vita di tanti ostaggi?» - Nel 1985, la nave da crociera Achille Lauro fu sequestrata da quattro terroristi palestinesi, scatenando una crisi diplomatica senza precedenti.

Quando l'Italia sfidò gli Stati Uniti, il documentario a 40 anni dalla notte di Sigonella - In onda questa sera su La 7, racconta della crisi senza precedenti nelle relazioni tra Roma e Washington, quando carabinieri e avieri della base siciliana ...

