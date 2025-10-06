Siena in arrivo un museo a cielo aperto | Benvenuti nella valle degli Unicorni

Siena, 6 ottobre 2025 – Si racconta che Zeus avrebbe scelto un luogo come centro dell’universo: questi è l’Onfalos di Delfi, l’ombelico del mondo. Prende questa denominazione, realizzata da Daniel Spoerri, la prima opera per la “Valle degli Unicorni”, un lungimirante e ambizioso progetto della Contrada del Leocorno per la bellissima Valle di Follonica. Lo sapevamo da tempo che questa Contrada è votata alla bellezza dell’arte: con coraggio e determinazione, era stata presentata la Sala di Arte Contemporanea in piazzetta Grassi, lascito della Congrega degli Artisti e ora si è dato vita all’incontro fra bellezza, arte e funzionalità: “Questo è un momento storico per il Leocorno e per tutta la città – ha sottolineato con malcelata soddisfazione il priore Alessandro Mariotti – con la prima opera di quello che diventerà un vero e proprio museo a cielo aperto, mantenendo alto il livello degli artisti che parteciperanno a questo arricchimento di arte contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

