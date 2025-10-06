Sicurezza giovedì a Latina il ministro Piantedosi

Sarà a Latina con ogni probabilità giovedì, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Come già annunciato nei giorni scorsi, dunque, il titolare del dicastero ha scelto di aderire all’invito-appello formulato dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano, dopo la recrudescenza di episodi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

