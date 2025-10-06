Sicurezza a Milano Sala | A dicembre triplicheremo le auto della Polizia locale in strada

Milano, 6 ottobre 2025 – Più sicurezza in città. Stando ai dati diffusi in occasione della cerimonia del 165esimo anniversario di fondazione del corpo che si è svolta all'Arena Civica di Milano, la Polizia locale di Milano conta oggi 3.200 tra agenti, ufficiali, dirigenti e titolari di posizione organizzativa. Un numero in crescita rispetto ai 2.800 del 2022. Quest'anno sono entrati in servizio 410 nuovi agenti e ufficial i, mentre altri 86 al momento stanno seguendo il corso di formazione. Il rafforzamento dell'organico porta ad avere ogni giorno in strada in media 230 pattuglie, ciascuna composta da due agenti, alle quali si aggiungono le unità operative e specialistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

