Sicurezza a Milano Sala | A dicembre triplicheremo le auto della Polizia locale in strada
Milano, 6 ottobre 2025 – Più sicurezza in città. Stando ai dati diffusi in occasione della cerimonia del 165esimo anniversario di fondazione del corpo che si è svolta all'Arena Civica di Milano, la Polizia locale di Milano conta oggi 3.200 tra agenti, ufficiali, dirigenti e titolari di posizione organizzativa. Un numero in crescita rispetto ai 2.800 del 2022. Quest'anno sono entrati in servizio 410 nuovi agenti e ufficial i, mentre altri 86 al momento stanno seguendo il corso di formazione. Il rafforzamento dell'organico porta ad avere ogni giorno in strada in media 230 pattuglie, ciascuna composta da due agenti, alle quali si aggiungono le unità operative e specialistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - milano
Dietro le sbarre di Opera: come fa la droga ad entrare nel carcere di massima sicurezza di Milano?
Milano violenta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza: più controlli sui treni e nei luoghi della movida
Sicurezza sul lavoro: allarme incidenti. Maglia nera per Roma (28,6%) e Milano (24,6%)
Sicurezza stradale a Milano, Mirabelli: «Troppa velocità. È allarme droga e alcol» - X Vai su X
Sicurezza stradale a Milano, Gianluca Mirabelli: «Oltre il 60% delle multe per sosta e velocità. È allarme droga e alcol» Vai su Facebook