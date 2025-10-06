Siamo al buio è stato premuto un interruttore di emergenza | la metro M2 è bloccata cosa sta succedendo

Come riferito a Fanpage.it da alcuni passeggeri a bordo del treno, la metropolitana verde M2 di Milano è bloccata da diversi minuti. Stando a una nota diffusa da Atm, una persona avrebbe premuto un interruttore di emergenza togliendo corrente su tutta la linea. Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

