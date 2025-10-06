SIAD e Brembo investono in Hydrospark | nuova alleanza strategica per l’idrogeno?

Bergamo. SIAD e Brembo annunciano il loro ingresso nel capitale di Hydrospark, start-up incubata e lanciata da Petroceramics, specializzata nello sviluppo di una tecnologia avanzata per la produzione e lo stoccaggio di energia da idrogeno. L’operazione prevede una partecipazione paritetica fino a 1 milione di euro ciascuno. L’investimento da parte di SIAD – gruppo internazionale attivo nei settori Gas Industriali, Engineering, GPL, Gas Naturale e Healthcare – e Brembo – leader globale nelle soluzioni frenanti, che entra nella start-up tramite Brembo Ventures, l’unità di Venture Capital del Gruppo – conferma il valore tecnologico e industriale di Hydrospark. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

