Due protagoniste dell’industria italiana, SIAD e Brembo, uniscono le forze entrando nel capitale di Hydrospark, la start-up bergamasca incubata da Petroceramics e specializzata nello sviluppo di tecnologie per la produzione e lo stoccaggio di energia da idrogeno. L’operazione prevede una partecipazione paritetica fino a un milione di euro ciascuno, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica e consolidare una filiera nazionale dell’idrogeno ad alta innovazione. Tecnologia e sostenibilità. Hydrospark ha sviluppato una piattaforma modulare e scalabile basata su materiali ceramici proprietari e processi produttivi ottimizzati, capace di realizzare celle a combustibile SOC (Solid Oxide Cell) ad alta densità energetica e a costi ridotti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

SIAD e Brembo investono in Hydrospark: alleanza strategica per l'idrogeno