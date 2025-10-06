Si spaccia per fotografo per attirare una turista | 30enne molestata al Colosseo

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una turista cinese di 30 anni è stata molestata da un fotografo ambulante a largo Gaetana Agnesi, vicino al Colosseo. L’uomo ha abusato di lei mentre si offriva di scattarle delle foto. Grazie all’aiuto delle amiche, la vittima ha denunciato l’aggressore, poi identificato e fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una turista cinese di 30 anni è stata molestata da un fotografo ambulante a largo Gaetana Agnesi, vicino al Colosseo

