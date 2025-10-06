Si spaccia per fotografo per attirare una turista | 30enne molestata al Colosseo
Una turista cinese di 30 anni è stata molestata da un fotografo ambulante a largo Gaetana Agnesi, vicino al Colosseo. L’uomo ha abusato di lei mentre si offriva di scattarle delle foto. Grazie all’aiuto delle amiche, la vittima ha denunciato l’aggressore, poi identificato e fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spaccia - fotografo
Oggi ricordiamo il compleanno di Marco Pesaresi …immaginandolo ancora qui con noi. Riminese, nato nel 1964, dopo lo IED a Milano diventa fotografo dell’agenzia Contrasto. Viaggia tra Africa ed Europa raccontando immigrazione, droga, emarginazione, p Vai su Facebook
Si spaccia per fotografo per attirare una turista: 30enne molestata al Colosseo - Una turista cinese di 30 anni è stata molestata da un fotografo ambulante a largo Gaetana Agnesi, vicino al Colosseo ... Scrive fanpage.it