Si sente male durante il turno di lavoro | morto operatore ecologico aveva 56 anni

Casimiro Mazzetti, 56 anni, operatore ecologico della società Formia Rifiuti Zero, è morto mentre era in servizio a Formia, colpito da un malore improvviso. Inutili i soccorsi. Il sindaco Taddeo e l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio per la perdita di un lavoratore stimato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sente - male

Si sente male al ristorante. ‘È crollato sul tavolo’, tanta paura per un 59enne

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Anziano si sente male ad Albaredo San Marco, l'intervento del soccorso alpino

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Donna viene derubata della borsa, si sente male e muore https://tviweb.it/veneto-donna-viene-derubata-della-borsa-si-sente-male-e-muore/… #veneto #notizie #news - X Vai su X

Tutto comincia nel 2018. È il 3 gennaio: la casa di cura Mademar chiama il 118 per soccorrere l’anziana Mirella Michelazzi che si sente male. L’ambulanza arriva con a bordo il dottor Campanile. Lui le somministra il Propofol. La donna muore. Il figlio, che ave Vai su Facebook

Si sente male durante il turno di lavoro: morto operatore ecologico, aveva 56 anni - Casimiro Mazzetti, 56 anni, operatore ecologico della società Formia Rifiuti Zero, è morto mentre era in servizio a Formia, colpito da un malore improvviso ... fanpage.it scrive

Turchia, si sente male durante il trapianto di capelli: muore 38enne britannico | La clinica: "Tutto in regola" - Il 38enne britannico Martyn Latchman è morto dopo aver iniziato un trapianto di capelli a Istanbul, in Turchia. Da tgcom24.mediaset.it