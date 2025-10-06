Si ribaltano in un fossato pieno d'acqua a Lodi i quattro passeggeri riescono a uscire da soli dall'auto

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a San Martino in Strada, lungo la provinciale 107. Un'Alfa Romeo si è ribaltata in un fossato pieno d'acqua e i quattro uomini a bordo sono usciti dall'auto prima che arrivassero i soccorsi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it