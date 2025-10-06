Si ribalta nel fuori strada con l’auto ad Anghiari sulla Senese Aretina

SANSEPOLCRO – .  È intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro per l’incidente stradale. Il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava ribaltandosi su un fianco a bordo strada. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco era già uscito autonomamente dall’auto ed era già in cura al personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza. L’intervento ha permesso la messa in sicurezza dell’autovettura, isolandola elettricamente e verificando che non vi fossero fuoriuscite di liquido combustibile e di gas metano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

