Si ribalta nel fuori strada con l’auto ad Anghiari sulla Senese Aretina
SANSEPOLCRO – . È intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro per l’incidente stradale. Il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava ribaltandosi su un fianco a bordo strada. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco era già uscito autonomamente dall’auto ed era già in cura al personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza. L’intervento ha permesso la messa in sicurezza dell’autovettura, isolandola elettricamente e verificando che non vi fossero fuoriuscite di liquido combustibile e di gas metano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: ribalta - fuori
Auto fuori strada sulla provinciale, si ribalta nelle campagne: un ferito
Auto fuori controllo finisce nel fosso e si ribalta: morta una persona
Auto fuori controllo finisce nel fosso e si ribalta: morta una persona, un ferito
La ribalta il Napoli Il Genoa va in vantaggio al 33’ grazie ad Ekhator, ma nel secondo tempo Anguissa e Hojlund la ribaltano e regalano 3 punti a Conte Fuori Lobotka e Politano per infortunio #Tuttosport #NapoliGenoa - X Vai su X
+++ Sbalzato fuori dall’auto che poi lo travolge, ventenne in rianimazione +++ Il giovane ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata Vai su Facebook