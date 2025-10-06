Si profila il Terzo Polo allargato Mps-Mediobanca con Banco Bpm e Crédit Agricole Italia come anticipato dal GdI governance in via di definizione
Si profila Terzo Polo "allargato" Mps-Mediobanca con Banco Bpm e Credit Agricole Italia, come anticipato da Il Giornale d'Italia, Barclays parla di target price con giudizio overweight da €11,20 a €14,50 Si profila il Terzo Polo "allargato" tra Mps-Mediobanca con Banco Bpm e Crédit Agricole,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: profila - terzo
Si profila Terzo Polo "allargato" Mps-Mediobanca con Banco Bpm e Crédit Agricole, come anticipato da GdI, il governo italiano preferisce Mps
Si profila Terzo Polo "allargato" Mps-Mediobanca con Banco Bpm e Crédit Agricole Italia, come anticipato dal GdI, governance in via di definizione