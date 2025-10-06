Si presenta da erede ma corregge la rotta Il metodo Prevost archivia Bergoglio

«Benedire l’acqua? Lo si è sempre fatto dai tempi di Giovanni Battista». L’anziano cardinale sorride davanti all’eccitazione dell’ateo collettivo, impegnato a etichettare Leone XIV come primo degli ambientalisti solo perché ha imposto la mano, con il rispetto dovuto a un reperto primordiale, al blocco di ghiaccio groenlandese di 20.000 anni fa. Il gesto del pontefice davanti al frammento (portato a Roma per una conferenza sull’ecologia) è simbolico dell’attenzione, della preoccupazione per ciò che rappresenta il pianeta Terra, ma non ha nulla a che vedere con il fanatismo da Ultima Generazione che il mainstream mediatico vorrebbe attribuirgli. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il flash è importante perché ci consente di cogliere un aspetto essenziale del pontificato dell'erede di Jorge Bergoglio: gestualità dove dominava il dogmatismo, prudenza dove imperava il decisionismo

