Si lancia dall’auto del fidanzato ancora in corsa 19enne di Piazza Armerina si risveglia dal coma

Sarà ascoltata nelle prossime ore la giovane di Piazza Armerina che pochi giorni fa si era gettata dall'auto in corsa del fidanzato, riportando una grave emorragia cerebrale. Risveglio dal coma farmacologico. Questa mattina, i medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta hanno deciso di risvegliare la 19enne dal coma farmacologico. L'esito è stato positivo: la ragazza avrebbe dichiarato di ricordare perfettamente quanto accaduto la sera dell'incidente. La prognosi rimane riservata, ma i sanitari parlano di un cauto ottimismo sul recupero delle condizioni di salute.

