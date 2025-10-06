Si lancia con l' auto dentro al ristorante | arrestato per tentato omicidio

Salernotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato arrestato dalla Polizia, con l'ipotesi di reato di tentato omicidio, l’uomo che, ieri pomeriggio, è entrato con la sua auto (Smart) all'interno del ristorante “Compagnia del Concord” nel quartiere Fuorni a Salerno. Il fatto Secondo una prima ricostruzione che dovrà essere verificata e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lancia - auto

Tenta di violentare una donna in auto, lei si lancia fuori in corsa: “Freddezza e incapacità di controllarsi”

Furti di auto e poca sicurezza nel parcheggio dell'ospedale, Nursind lancia l'allarme

Cerca di colpire le auto in transito con una pedana, poi la lancia contro i poliziotti: 36enne arrestato a Napoli

lancia auto dentro ristoranteLite furiosa, poi sale sulla Smart ed entra nel ristorante con l'auto: terrore e una donna ferita - Atimi di terrore domenica pomeriggio nel quartiere Fuorni di Salerno: un uomo al volante della sua auto Smart è finito all'interno del ristorante pizzeria ... Come scrive leggo.it

Travolto da un'auto mentre fuma fuori da un ristorante - Un artigiano di 32 anni residente a Pergine Valsugana, che era seduto a fumare una sigaretta sotto la pensilina del ristorante Posta Vecchia di Besenello, in Trentino, è rimasto gravemente ferito dopo ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lancia Auto Dentro Ristorante