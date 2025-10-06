Si fa sempre più serrato il braccio di ferro tra Trump e Maduro

Laverita.info | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la linea dura dell’amministrazione Trump contro il narcotraffico. Venerdì, le forze degli Stati Uniti hanno effettuato un attacco contro un’imbarcazione che, nei Caraibi, stava svolgendo attività di contrabbando di droga. 🔗 Leggi su Laverita.info

