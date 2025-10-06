Si fa festa con il Lotto | vinti 25mila euro in una ricevitoria sulla Domiziana

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, realizzata una vincita totale di 50mila euro distribuita in due premi da 25mila euro ciascuno, entrambi con tre ambi e un terno. La prima a Castel Volturno, in provincia di Caserta, presso la Strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - lotto

“Più di 60 opere: da Lotto a Manzù, dieci sale e 2 giorni di festa, Bergamo riabbraccia il Museo Bernareggi”

Terno secco sulla ruota di Napoli: nel casertano vinti 24mila euro al Lotto - Un giocatore ha centrato un terno secco sulla ruota di Napoli trasformando una giocata da 10 euro in una vincita da 23750 euro. Come scrive casertanews.it

fa festa lotto vintiLotto, vinti quasi 26mila euro a Lampedusa - Nell’estrazione di sabato 27 settembre la vincita più alta del concorso arriva da Cianciana, in provincia di Agrigento, grazie a un terno da 45mila euro sulla ruota di F ... Scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Fa Festa Lotto Vinti