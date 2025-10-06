Si è normale perdere i capelli in autunno

Lo chiamano il periodo “delle castagne”, e sancisce non solo la fine dell’ estate, ma anche l’inizio della caduta dei capelli. Perdere i capelli in autunno è fisiologicamente normale (salvo condizioni mediche) e non è solo questione di cambiamento di abitudini e temperatura, ma anche e soprattutto di luce. Nessuno di noi è, infatti, esentato da questo cambio di stagione: non siamo strani o malati. È, infatti, una questione di ore di luce: l’arrivo dell’inverno e la diminuzione delle ore di luce causa un cambiamento nella produzione della melatonina, ormone che regola il ciclo del sonno. Perdere i capelli in autunno? È tutto normale: ecco perché. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

