Si è dimesso il premier francese Sébastien Lecornu

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso il giorno dopo aver annunciato la composizione del suo nuovo governo. Lunedì mattina ha presentato le proprie dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lecornu era entrato in carica il 9 settembre dopo che l’Assemblea nazionale aveva sfiduciato François Bayrou. Con appena 27 giorni in carica, è stato il premier con il mandato più breve della storia francese. Non sono ancora chiare le motivazioni del passo indietro. Il Rassemblement national chiede a Macron di tornare alle urne. Domenica sera Lecornu aveva svelato parte della squadra, sostanzialmente identica a quella del predecessore, scelta che ha attirato critiche non solo dall’opposizione, ma anche da esponenti della coalizione presidenziale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

