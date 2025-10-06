Si dimette in Francia Lecornu dopo 27 giorni | Non c' erano condizioni per restare Primo ministro – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 06 ottobre 2025 Non c'erano le condizioni per per restare Primo ministro, hanno prevalso interessi di parte. I partiti politici continuano ad adottare una posizione come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale. Ogni partito politico vuole che l'altro adotti il??suo programma". Spiegando i motivi del suo passo indietro e ha sottolineato di aver “cercato di costruire un percorso con le parti sociali. Sono un militante, ma considero che bisogna sempre preferire il Paese al proprio partito, gli interessi del popolo francese ai propri militanti". Lo ha dichiarato il premier dimissionario francese, Sebastien Lecornu, dopo aver rimesso il suo mandato nelle mani del presidente, Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Open.online