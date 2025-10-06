Si dimette Antonio Pannone sindaco di Afragola Azzerata la giunta comunale
Afragola, si dimette il sindaco Pannone - In una nota ha così motivato la scelta: "Non si ravvisano le condizioni per il dispiegarsi di una completa agibilità politico - Riporta rainews.it
Afragola: il sindaco si dimette e azzera la giunta - Era stato eletto al ballottaggio con il 52 % dei consensi nel 2021 Antonio Pannone, candidato sindaco della destra locale sostenuto dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Scrive msn.com