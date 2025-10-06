La mozione presentata dalla minoranza, ma al voto tutte le mani alzate. Passa all’unanimità in aula il documento presentato in consiglio dal Vignate Futura e dal consigliere Luigi Baggi (nella foto) sul riconoscimento dello Stato di Palestina, "un grande e importante risultato, lo annunciamo con soddisfazione", hanno messo nero su bianco in un post. La mozione, che parte con una lunga serie di premesse e una ricostruzione storica, impegna in chiusura il sindaco Diego Boscaro e l’amministrazione ad attivarsi con il Governo Italiano "perché riconosca a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa", a "sostenere in tutte le sedi istituzionali ogni iniziativa volta ad esigere il rispetto del cessate il fuoco", a "farsi interprete delle istanze in ogni luogo istituzionale ove intervenga l’amministrazione, attivandosi per politiche di pace", e a divulgare il più possibile il documento, anche con invio alle sedi della Presidenza della Repubblica e del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sì "bipartisan" alla mozione pro Palestina